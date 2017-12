Fire socialdemokrater udebliver fra afstemning om flygtninge

Socialdemokratiske profiler som de tidligere ministre Mette Gjerskov og Kirsten Brosbøl samt Yildiz Akdogan og Daniel Toft Jakobsen bliver ifølge DR Nyheder og Politikens oplysninger væk, da de ikke ønsker at stemme for forslaget.

Folketingssalen vil onsdag være rømmet for en lille håndfuld kritiske socialdemokrater, når Folketinget går til afstemning om et lovforslag fra regeringen om kvoteflygtninge.

- Jeg skal ikke stemme i morgen, siger Mette Gjerskov.

Regeringens lovforslag betyder, at det vil være den til enhver tid siddende minister på udlændingeområdet, der kan beslutte, om Danmark skal tage imod kvoteflygtninge og hvor mange.

Det er af flere i Socialdemokratiet blevet udlagt som et de facto stop for kvoteflygtninge, som der er sat midlertidigt stop for.

Debatten om kvoteflygtninge har længe stået på internt i Socialdemokratiet og har været en af de mest udtalte tidsler i partiet.

Derfor er der i partiet blevet arbejdet helt op til tirsdag på at få et kompromis med de fire.

- Vi har haft en lang drøftelse i Socialdemokratiet om det her, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her med kvoteflygtninge er et svært spørgsmål for os, og nu er vi landet her, og det er jeg faktisk rigtig glad for, siger Mette Gjerskov til Politiken.

Traditionelt har Danmark taget imod 500 kvoteflygtninge om året, hvilket udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) de seneste par år har suspenderet.

Hvis den siddende minister fortsat skal kunne gøre det, kræver det dog en lovændring ifølge regeringen.

Mette Gjerskov har været en af de mest højtråbende kritikere af S-toppens opbakning til regeringens stop for kvoteflygtninge.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi holder fast i de internationale aftaler og tager imod kvoteflygtninge. Men det er jo også vigtigt, at vi står sammen som parti om en fælles melding.

- Og der har været en diskussion i vores parti i rigtig lang tid om det her spørgsmål, og nu er der kommet en landing, som vi godt kan være tilfredse med, siger Mette Gjerskov til DR Nyheder.