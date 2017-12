Fire projekter kæmper om Cavling-prisen

Fire journalistiske projekter er indstillet til Cavling-prisen. Den uddeles af Dansk Journalistforbund som landets mest prestigefyldte journalistpris.

Det er Sebastian Abrahamsen og Matthias Koch Stræde fra Information for serien "Forført", Morten Svith fra Århus Stiftstidende for "Skandalechefen", Camilla Stockmann og Janus Køster Rasmussen for bogen "Bullshit" samt ni journalister fra DR for at afdække "Meningitis-sagen".