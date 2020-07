Fire personer er indlagt på intensiv med covid-19 i Danmark

Det seneste døgn er 40 flere konstateret smittet med virusset.

I alt 18 patienter er tirsdag indlagt med covid-19, hvilket er det samme tal som mandag.

Der er dog en yderligere indlagt på intensiv med sygdommen, så tallet er oppe på fire. Heraf er to i respirator.

I alt er 1.032.598 personer testet for virusset i Danmark, og 13.302 konstateret smittet.

Ifølge Thomas Benfield, der er overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, vidner tallene om en status quo.

- 40 nye tilfælde siden mandag er på det niveau, der har været nu i snart to måneder, så der er ikke den store udvikling.

- Det er 40 for mange, men i fraværet af tallet 0 er 40 bedre end så meget andet. De fleste, der er smittede, bliver ikke så syge, og man kan se, at der ikke er nogle nye indlagte, siger han.

Sommerperioden kunne give anledning til bekymring for, at smitten ville sprede sig ude i sommerlandet, forklarer han.

Men når man ser på Statens Serum Instituts kort over smittetilfælde fordelt på landets kommuner, så ser det ikke ud til at være tilfældet.

Kommunerne farves, alt efter hvor mange smittetilfælde der er fundet over de seneste syv dage i en kommune per 100.000 indbyggere.

- Jeg synes, det taler for, at det, man gør i øjeblikket med afstand, hygiejne og en delvis nedlukning af nogle ting, er nok til at holde epidemien på plads. Det tegner godt for de næste måneder.

- Men vi må se, hvad der sker, når skolerne åbner igen, og folk kommer på arbejde igen. Måske sker der en ændring, og så må vi virkelig genopfriske anbefalingerne om afstand og håndvask, siger Thomas Benfield.