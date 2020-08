Politisk leder Alex Vanopslagh, Henrik Dahl og Ole Birk Olesen for Liberal Alliance holder pressemøde i forbindelse med sommergruppemøde, i Nyborg fredag den 14. august 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Fire partiledere fik ikke invitation til møde om spionsag

Heller ikke Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, blev i weekenden inviteret til en fortrolig orientering om skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) hos statsminister Mette Frederiksen (S).

Det skriver Berlingske.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, Alternativets leder, Josephine Fock, og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, var heller ikke inviteret med, fortalte flere medier onsdag.

Kristian Thulesen Dahl, formanden for Dansk Folkeparti, var ifølge B.T. heller ikke til stede, men det var angiveligt af praktiske årsager.

- Vi taler om systematisk misbrug og ulovlig overvågning af danskerne. Det er jo ikke småting. Men Statsministeren bestemmer da selv, hvem hun vil invitere til sine møder, skriver Alex Vanopslagh til Berlingske.

Josephine Fock sagde onsdag til Ritzau, at hun her bedt Statsministeriet om en forklaring.

- Jeg er ikke blevet kontaktet i forhold til invitation om orientering om Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er klart, at jeg selvfølgelig havde ryddet min kalender og deltaget, hvis jeg havde fået sådan en invitation, sagde hun.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet, som ikke vil kommentere sagen.

I alt er tre chefer i FE blev sendt hjem som følge af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har rejst mod FE.

Ud over FE-chef Lars Findsen drejer det sig om chefen for ledelsesstaben og sektorchefen for indhentning.

Ud over de tre ledende medarbejdere i FE er den tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

Efter planen skulle han ellers have tiltrådt som Danmarks nye ambassadør i Tyskland 1. september. Men det skal han altså ikke alligevel, oplyste Udenrigsministeriet mandag aften.