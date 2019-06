Fire partier ligger under spærregrænsen dagen før valget

Med et døgn til valgstederne slår dørene op, ligger de fire håbefulde partier, som ikke i dag er repræsenteret Folketinget, under spærregrænsen.

Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs står alle til at få under to procent af stemmerne, som der kræves for at blive en del af Folketinget.

Målingen er forbundet med statistisk usikkerhed, og derfor må man tage forbehold for, at det både kan gå den ene eller anden vej for de fire partier.

I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af en række meningsmålinger, ligger alle fire partier ligeledes omkring spærregrænsen, men her står Nye Borgerlige og Stram Kurs til at få lige akkurat opbakning nok.

Partierne ligger til henholdsvis 2,4 og 2,1 procent af stemmerne.

Den politiske redaktør ved avisen Danmark, Thomas Funding, betragter det da også som mest sandsynligt, at et eller flere af partierne klarer spærregrænsen.

- Jeg anser det stadig som mest sandsynligt, at et af de her partier kommer i Folketinget. Det er også det, langt de fleste målinger viser, siger han.

- Men når det er sagt, så siger det noget om, hvor svært det er for de små partier at bide sig fast. En ting er at blive opstillingsberettiget, men noget helt andet at få flere end to procent af vælgerne til at stemme på sig.

Udfordringen ved at måle på de nye partier er, at målingsinstitutterne har svært ved at måle på dem, fordi de ikke har noget historik at lægge sig op af, pointerer Thomas Funding.

- Derfor kan der potentielt være nogle mørketal, som vi ikke kender til. Vi har tidligere set i forhold til Dansk Folkeparti, at folk ikke ville sige, at de stemte på partiet. Det tror jeg også kan være tilfældet for Stram Kurs og Nye Borgelige, siger Thomas Funding, som derfor har svært ved at have tillid målingerne for lige netop de to partier.

- Det vil det ikke undre mig, at i hvert fald et af de to partier ender med at få sæde i Folketinget.