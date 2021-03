Fire mænd tiltalt for drabsforsøg på 17-årig dreng

Skyderiet var del i et bandeopgør og var også et forsøg på at dræbe. Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod fire mænd, der var tilknyttet eller i hvert fald støttede banden Ellemarken.

Et skyderi i Køge førte den 21. januar sidste år til, at en 17-årig dreng blev ramt i ryggen.

Retssagen er tirsdag indledt ved Retten i Roskilde og forventes afsluttet den 4. maj.

I sin forelæggelse af sagen fastslår senioranklager Janne Holstein Pehrson, at det er anklagemyndighedens opgave at bevise, at de fire tiltalte i fælles har haft fortsæt til at ville dræbe. Ikke blot at skade eller skræmme ved skudepisoden.

- Det er ikke et spørgsmål, om der er affyret skud på Karlemosevej, men hvem der har affyret skud, siger hun.

Ifølge anklageskriftet var de tiltalte medlemmer af banden Ellemarken, mens den 17-årige var tilknyttet eller støttede Brothas i Køge. Skyderiet skulle fremkalde en konflikt mellem de to grupperinger, hævder anklagemyndigheden.

De fire nægter sig skyldige. Deres forsvarere pointerer, at det er svært at bevise præcis fra hvilke biler, der blev affyret skud.

Derudover siger forsvarer Mai-Brit Storm Thygesen, at hendes klient ikke selv mener at være med i en bande.

- Min klient bestrider at være medlem af en bande. Kan man så overhovedet tale om bandegrupperinger, spørger hun.

Mændene er i alderen 20 til 28 år.