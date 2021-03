Fire mænd sigtes for champagnekup til 3,8 millioner kroner

Nordsjællands Politi mener at have fundet frem til de indbrudstyve, der i november forsvandt med champagne for 3,8 millioner kroner fra en vinhandler i Kokkedal. Fire mænd fremstilles torsdag i grundlovsforhør med krav om fængsling.(Arkivfoto).

Foto: Francois Nascimbeni/Ritzau Scanpix