Fire mænd idømmes dødsstraf for drab på Louisa og Maren

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev dræbt i Atlas-bjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget.

Det hele blev optaget på video af de hovedmistænkte i sagen.

Den fjerde mand, der ved appeldomstolen er blevet idømt dødsstraf, var med på bjerget, hvor drabene fandt sted. Men han forlod stedet, inden Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland blev dræbt.

I alt 24 mænd har været tiltalt i sagen. Ved en lavere retsinstans blev 20 af de tiltalte i juli idømt fængselsstraffe på mellem 5 og 30 års fængsel.

Ifølge AFP har én fra denne gruppe fået skærpet sin straf fra 15 til 20 års fængsel, mens appeldomstolen har stadfæstet de resterende domme.

De dødsdømte er den 25-årige gadesælger Abdessamad El Joud, 27-årige tømrer Younes Ouziad, 33-årige Rachid Afati samt Abed Al Rahman Kalli, der i første omgang blev idømt livsvarigt fængsel.

Med dødsdommene har retten fulgt anklagerens krav om straffen til de tre hovedmistænkte. Men om dødsstraffene bliver eksekveret, er tvivlsomt. Marokko har ikke eksekveret en dødsdom siden 1993.

De tre mænd, der i forvejen var idømt dødsstraf, ytrede ved onsdagens retsmøde ønske om, at straffene i denne sag bliver ført ud i livet.

Det fortæller bistandsadvokaten for familien til Louisa Vesterager Jespersen, Khaled Fataoui, der var til stede i retten, til NRK.

Ifølge AFP har Abdessamad og Younes under sagen erkendt, at de dræbte de to kvinder. Rachid har erkendt, at han optog drabene på sin mobiltelefon.

Nyhedsbureauet har tidligere skrevet, at 21 af de 24 nu dømte har erkendt at være en del af Islamisk Stat. Men bevægelsen har aldrig offentligt meldt ud, at den skulle stå bag drabene. Det har den ellers gjort ved andre angreb.

Efter dommen onsdag aften oplyser mændenes forsvarer, Hafida Maksaoui, at dommen vil blive anket til den marokkanske højesteret.

- Jeg mener, at dommen er alt for streng, siger hun til NRK.

Louisa Vesterager Jespersens familie har i sagen krævet en erstatning på 10 millioner marokkanske dirham - cirka syv millioner kroner.

Kravet var rettet mod den marokkanske stat, fordi den ifølge den danske families bistandsadvokat havde fejlet ved ikke at overvåge nogle af de dømtes aktiviteter i tiden op til drabene.

Indtil videre har både første instans og appelretten afvist kravet om erstatning.

Til gengæld besluttede appeldomstolen at stadfæste en tidligere afgørelse om, at de dømte skal betale en erstatning til Maren Uelands efterladte på to millioner dirhams - cirka 1,39 millioner kroner.