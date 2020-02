Fire mænd fængslet efter timelangt retsmøde om drabsforsøg

Efter et seks timer langt retsmøde valgte dommer Marie Louise Tønne torsdag at varetægtsfængsle fire mænd i forbindelse med en skudepisode, som fandt sted i Køge 21. januar. Tre andre mænd fik deres anholdelse opretholdt i tre døgn.

Mændene blev sammen med fire andre anholdt torsdag morgen i en politiaktion, hvor der også blev foretaget ransagninger. De øvrige fire er blevet løsladt af politiet.

Flere pårørende til de sigtede var torsdag mødt op i Retten i Roskilde, men de blev hurtigt sendt uden for døren af dommer Marie Louise Tønne, som valgte at lukke dørene.

Den lange ventetid blev tilbragt i rettens vandrehal, hvor en af de pårørende på et tidspunkt søgte over i en afkrog, spredte sin jakke ud på gulvet, vendte ansigtet mod sydøst og bad til Allah.

Afkrogen lå i øvrigt ganske nær den automat med gratis kaffe, som flere andre tilhørere - og ikke mindst de sigtedes advokater, når der var pauser i det lange retsmøde - benyttede sig flittigt af.

Midt- og Vestsjællands Politi meddelte tidligere torsdag, at dagens aktion er sket som led i efterforskningen af to skudepisoder i Køge den 21. og 28. januar.

De syv, som torsdag blev fremstillet i retten, er imidlertid kun sigtet for episoden den 21. januar. Sigtelsen lyder på drabsforsøg og for overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Ved episoden blev en 17-årig dreng ramt af skud i ryggen. Han overlevede.

Ved dagens retsmøde havde anklager Anja Lund Liin valgt ikke at lade skudepisoden fra 28. januar indgå i sigtelserne. Hvorvidt det skyldes, at de syv ikke er mistænkt i den sammenhæng, er dog uvist.

Af hensyn til politiets videre efterforskning og efter begæring fra anklageren valgte dommer Tønne nemlig at lukke dørene til dagens retsmøde. Hvad der er blevet fremlagt under det lange retsmøde, er derfor hemmeligt indtil videre.

Marie Louise Tønne oplyste efter retsmødet til pressefolk og tilhørere, at de fire var blevet fængslet, mens de tre har fået deres anholdelse udstrakt i tre døgn.

Udstrækningen giver politiet lidt længere tid til at efterforske, inden anklagemyndigheden igen skal vurdere, om den vil gå efter at få de tre fængslet, eller om de skal løslades.

Hvorvidt de sigtede har kæret rettens kendelse til Østre Landsret, oplyste dommeren ikke.