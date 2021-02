Fire mænd er blevet fængslet i sag om dobbelt skuddrab

Mændene mistænkes for at have været involveret i en skudepisode fra november, hvor to mænd blev dræbt, og en tredje mand fik alvorlige kvæstelser.

Forbrydelsen fandt sted på en parkeringsplads ved supermarkedet Meny i åbningstiden 17. november.

Lidt efter klokken 18.00 blev der affyret målrettede skud mod tre unge mænd. To af dem, en 21-årig fra Albertslund og en 24-årig fra København, mistede livet.

De fire anholdte er alle i 20'erne og fra Storkøbenhavn.

De fire mænd blev fremstillet i grundlovsforhøret ved Retten i Holbæk tirsdag fra klokken 13.00.

Det er uvist, hvad mændene er blevet sigtet for, ligesom det er uvist, hvordan de forholder sig i sagen.

Dørene ved grundlovsforhøret blev ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi lukket for offentligheden. Af samme årsag kan politiet ikke give yderligere oplysninger i sagen.

Politiet oplyste tirsdag morgen, at det foretog ransagning af flere adresser og lokaliteter i hovedstadsområdet efter anholdelserne.

Politiet har tidligere oplyst, at alle tre ofre er "kendt af politiet". Tidligere har Ekstra Bladet rapporteret, at ofrene tilhørte Sydkystgruppen. Denne gruppe har været i konflikt med personer fra den forbudte bande Loyal To Familia, har et såkaldt konfliktnotat fra politiet vist.