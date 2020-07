Fyns Politi vurderer, at et overfald med kniv i Fyrreparken i Vollsmose ikke kan forbindes til en konflikt mellem grupperinger i området. (Arkivfoto)

Fire løslades efter overfald med kniv i Vollsmose

Politiet har løsladt fire yngre mænd, der blev anholdt og sigtet for at have overfaldet en mand med knivstik og vold søndag aften i Vollsmose i Odense.

De fire er sigtet for at have forsøgt at dræbe offeret, der er en 26-årig mand, oplyser Fyns Politi.

Men der gøres ikke forsøg på at få de fire varetægtsfængslet, fremgår det af en pressemeddelelse mandag.

Det er anklagemyndigheden, der har vurderet, at der ikke er grundlag for at bede en dommer om at fængsle de fire, oplyser politikommissær Jack Liedicke.

Overfaldet skete ved 21-tiden i Fyrreparken. Den 26-årige blev både stukket med kniv og udsat for slag og spark.

Manden blev ramt af kniven i brystet og i låret, oplyser politikommissæren. Det 26-årige offer har dog ikke været i livsfare.

De fire blev anholdt ved et-tiden natten til mandag. De er i alderen fra 18 til 23 år, oplyser politikommissæren.

Ifølge politiet har sagen ikke forbindelse til et igangværende opgør mellem grupperinger i Vollsmose.

Denne konflikt har blandt andet ført til, at en 31-årig mand, der ifølge politiet ikke har relation til det kriminelle miljø, blev dræbt, da han i juni blev ramt af skud i en bil. Ved samme lejlighed blev en anden mand, som derimod er forbundet med en gruppering, såret.

På grund af den skærpede situation har Fyns Politi indført både visitationszone og en såkaldt strafzone i området. Det sidste indebærer, at lovovertrædelser straffes hårdere end ellers.