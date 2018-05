Fire gange så mange børn bliver lavet ved ægdonation

Det er fire gange så mange børn som før en lovændring for to år siden. Denne sikrede, at danske kvinder, der donerer æg, får et vederlag på 7000 kroner.

Det skriver Politiken søndag.

I årene op til lovændringen blev der i gennemsnit undfanget 57 børn om året efter behandling med ægdonation på en dansk fertilitetsklinik.

Overlæge på Rigshospitalets Fertilitetsklinik og formand for Dansk Fertilitetsselskab Elisabeth Carlsen kalder udviklingen "meget glædelig".

- Jeg håber, at dem, vi har kunnet hjælpe, er nogle af dem, der før var nødt til at tage til udlandet, fordi vi ikke havde æg nok herhjemme, siger hun til Politiken.

Barnløse rejste tidligere til eksempelvis Spanien, Grækenland, Tjekkiet eller Rusland og betalte op til 100.000 kroner for et enkelt forsøg på at blive gravid.

Men efter lovændringen er det altså muligt for mange at få deres ønske om at modtage donoræg opfyldt i Danmark.

- I månederne efter lovændringen havde vi ligefrem en kø af kvinder, der gerne ville donere. Sådan er det ikke helt længere, nu hvor opmærksomheden har lagt sig, men vi håber fortsat at kunne hjælpe mange flere, end vi gjorde før, siger Elisabeth Carlsen.

Hun mener dog, at der ikke fulgte tilstrækkelig finansiering med, da loven om vederlag til ægdonorer blev indført.

Det betyder ifølge Politiken, at der på Rigshospitalets Fertilitetsklinik er en ventetid på et år for barnløse, der ønsker at få doneret æg.

Før lovændringen var ventetiden to år.