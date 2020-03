Aarhus Kommune oplyste mandag ifølge Århus Stiftstidende, at en 92-årig mand, som var smittet med coronavirus, var afgået ved døden. Han boede på plejehjemmet Hørgården, hvor en medarbejder tidligere havde fået påvist smitte. (Arkivfoto).

Fire er døde og 960 personer er bekræftet smittet med corona

Antallet af danskere med coronasmitte er tirsdag steget til 960.

Det oplyser Statens Serum Institut på instituttets hjemmeside.

Mandag var smittetallet 914, så der er kommet 46 nye bekræftede tilfælde.

Desuden er antallet af coronarelaterede dødsfald nu opgjort til fire.

Region Hovedstaden har tidligere oplyst, at to ældre personer på henholdsvis 80 og 81 år indlagt på Herlev Hospital døde i weekenden.

Derudover var der i sidste uge et tilfælde i Nordjylland, hvor en 80-årig mand, der var indlagt på Aalborg Universitetshospital, blev konstateret smittet efter sin død.

Mandag oplyste Aarhus Kommune ifølge Århus Stiftstidende, at en 92-årig mand var død på plejehjemmet Hørgården i Aarhus.

En medarbejder på plejehjemmet var tidligere påvist smittet med coronavirus.

Når antallet af coronarelaterede dødsfald først tirsdag er ajourført, skyldes det ifølge Statens Serum Institut, at der er "en vis forsinkelse af registreringen af dødsfald i cpr-registeret".

Instituttet skriver også, at Covid-19 - sygdommen, der følger med en infektion af coronavirus - ikke nødvendigvis er "den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet".

Så det kan konstateres, at fire personer med coronavirus er døde, men ikke nødvendigvis, at det er virusset, som er dødsårsagen.

Tallene for antallet af smittede skal tages med forbehold.

Det skyldes, at teststrategien er ændret, således at kun alvorligt syge bliver testet for coronavirus.

Det reelle antal smittede antages derfor at være langt større.

Myndighederne oplyste mandag, at 62 personer er indlagt med coronavirus. Heraf er ti personer så syge, at de befinder sig på intensiv afdeling.

Statens Serum Institut oplyser også, antallet af coronasmittede på Færøerne tirsdag er steget til 47 personer. Mandag var tallet 18 tilfælde.