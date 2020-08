Fire er blevet sigtet i sag om skud mod bil i Måløv

En 27-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet for et skyderi i Måløv i maj. Ingen blev ramt.

Fire mænd er nu sigtet efter et skyderi i Måløv, der fandt sted 17. maj.

Torsdag har en dommer i Retten i Glostrup varetægtsfængslet en 27-årig mand, som onsdag blev anholdt i sagen. Han er foreløbigt fængslet indtil 10. september.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Torsdagens retsmøde blev holdt for lukkede døre, og politiet kommer ikke med mange oplysninger om sagen.

Den 27-årige er en af fire sigtede for skudepisoden.

I forvejen er to andre mænd på 20 og 28 år varetægtsfængslet og sigtet i sagen. En tredje mand på 29 år er også sigtet for episoden i Måløv. Han sidder i forvejen varetægtsfængslet i en anden sag, oplyser politiet.

Politiet fortæller dog ikke, hvilken anden sag der er tale om.

Skudepisoden fandt sted søndag 17. maj om aftenen. På Måløv Hovedgade affyrede personer i en Opel Insignia flere skud mod andre personer i en VW Golf. Ingen blev ramt.

Kort efter fandt betjente begge biler efterladt i nærheden. Teknikere undersøgte bilerne for spor. Samtidig efterlyste politiet oplysninger fra vidner og andre, der havde viden om sagen.

Tidligere er det kommet frem, at politiet mener, at skuddene var led i en væbnet konflikt mellem to grupperinger.

Da den 20-årige blev fængslet i sagen, beskrev Ekstra Bladet, at han også var sigtet efter den såkaldte bandeparagraf i straffeloven. Ender det med en tiltale og dom efter den særlige paragraf, kan straffen vokse til det dobbelte.