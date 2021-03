Fire dømt i sag om våben og narko - bagmand får 20 år

Fire personer er fredag ved Retten i Odense blevet dømt i en omfattende sag om narko og våben. En bagmand er idømt 20 års fængsel, oplyser politiet.

20 års fængsel er den højest mulige straf i sager, hvor fængsel på livstid ikke kan komme i spil. Og det kræver, at sagen er så grov, at retten er villig til at sprænge strafferammen.