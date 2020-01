Fire danskere er på vej hjem i fly fra den kinesiske by Wuhan

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sidder fire danskere i et fly på vej til Europa fra storbyen Wuhan i Kina, hvor der er udbrud af coronavirus. Det oplyser han til TV2 News, og han bekræfter det i et skriftligt svar til Ritzau.

- De første borgere er nu på vej hjem fra Hubei-provinsen i Kina, skriver Jeppe Kofod:

- Jeg er meget glad for, at der allerede nu ses konkrete resultater af beslutningen om at sende et udrykkerhold fra ambassaden i Beijing til Wuhan for at hjælpe de berørte borgere hjem.

På et pressemøde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fredag er det blevet oplyst, at danskerne i første omgang lander i Storbritannien.

Herefter flyver de til Spanien. Her vil de blive hentet af et fly fra Forsvaret.

- Borgerne er blevet fløjet ud i tæt samarbejde med Storbritannien og Spanien. De forventes at mellemlande i et europæisk land senere i dag og vil herfra blive fløjet videre med et af Forsvarets fly til Danmark, forklarer Jeppe Kofod.

- Derudover vil jeg gerne kvittere for et meget tæt og godt samarbejde mellem Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder om denne vanskelige opgave.

- Det gælder ikke mindst Forsvaret - som blandt andet har stillet fly til rådighed - og selvfølgelig sundhedsmyndighederne, som vil have ansvar for modtagelsen af borgerne i Danmark.

Storbritannien har fredag sat gang i en evakuering af egne borgere fra Wuhan.

Fredag morgen dansk tid oplyste den britiske regering, at et fly med 83 britiske statsborgere og 27 borgere fra andre lande var rejst fra Wuhan. Det står ikke klart, om det er det fly, som danskerne befinder sig på.

Vestlige lande er begyndt at flyve borgere ud af Wuhan i Kina efter et udbrud af coronavirus, der har kostet mere end 200 livet. Flere end 9000 er smittet.

Flere luftfartsselskaber - herunder SAS - har stoppet alle rejser til Kina på grund af virusudbruddet.