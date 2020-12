Fire byer lukker for akutbesøg og lægevagt grundet coronapres

Her lyder det, at hospitaler og sundhedsfagligt personale oplever en "voksende belastning" i takt med stigende indlæggelsestal for coronapatienter.

Der lukkes på grund af coronapres for akutklinikker og lægevagt i Grenaa, Silkeborg, Skive og Ringkøbing fra 21. december til 3. januar.

Presset forventes at stige de kommende uger, og derfor lukker man altså ned for de akutte besøg.

Akutmodtagelserne i Aarhus, Horsens, Randers, Viborg, Holstebro og Herning vil stadig være åbne.

Hvis man får brug for akut lægehjælp, skal man derfor rejse til den nærmest liggende åbne klinik eller lægehus. Man skal ringe til sin egen læge eller lægevagten, som vil stille videre.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) mener, det er et nødvendigt tiltag, men han beklager også over for de borgere, der bliver påvirket.

- Det er få borgere, der dagligt bruger vores akutklinikker, og det er med mindre skader. De vil blive nødt til at tage til et hospital i en lidt større by, siger han.

Også andre løsninger er taget i brug for at afhjælpe coronapresset i Region Midtjylland.

I Region Nordjylland forbereder man sig på at tage imod en række intensivpatienter fra Region Midtjylland. Blandt andet derfor har man aflyst cirka 100 operationer den kommende tid.

- Vi har et samlet sundhedsvæsen i Danmark, og vi skal især i denne situation hjælpe hinanden. Det er baggrunden for, at vi åbner yderligere senge op, så vi kan tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland, lød det fra regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse lørdag morgen.