Finsk verdensmester med iskold attitude

Navnet beskriver meget godt det kølige overblik, Räikkönen har vist på racerbanen, når han gennem tiden har hevet den ene sejr hjem efter den anden i motorsportens fornemste selskab.

Helt tydeligt blev det, da han under et løb i 2012 fra sin førerposition på 20. omgang fik dessiner fra mekanikeren over radioen.

- Lad mig være i fred. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, lød det kølige svar fra Räikkönen.

Køligheden var også til at tage og føle på i Formel 1-sæsonen 2007, hvor Räikkönen vandt sæsonens sidste grandprix og blev verdensmester i sin Ferrari foran Lewis Hamilton og Fernando Alonso, der begge blot havde et enkelt point op til finnen.

Navnet rammer også plet i forhold til Räikkönens iskolde attitude over for medier og offentligheden generelt, som sjældent får et dybere indblik i hans tanker.

- Jeg er her ikke for at tilfredsstille folk, jeg er her for at gøre mit bedste på racerbanen, har han blandt andet udtalt.

Men Kimi er bare Kimi, lyder beskrivelsen kærligt fra flere af Formel 1-feltets kørere, og Räikkönens kyniske strategi har i den grad virket.

Trods de mange år i sporten er der ikke noget, der tyder på, at den erfarne finne er blevet hægtet af.

I sidste sæson sluttede han samlet som treer og kørte i alt 251 point hjem til Ferrari. I år kører han for Alfa Romeo, som han også har kontrakt med i næste sæson.

Räikkönen er gift med Minttu Virtanen, og sammen har de to børn.