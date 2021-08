Find kærligheden i en moden alder

Men forskning viser, at folk med et aktivt socialliv lever sundere og længere end folk, der er ensomme.

Man kan eksempelvis starte med at oprette en profil på et datingsite.

- Det gode ved internettet er, at man får chancen for at møde nogen uden for de sociale cirkler, man normalt færdes i, siger Margrethe Kähler, som er tidligere chefkonsulent i Ældre Sagen.

Derfor opfordrer hun til, at man er åben over for folk, der har en anden baggrund end én selv.

En anden god ting ved internetdating er, at datingsider kun er for medlemmer, og det betyder, at alle er der for den samme ting.

Christine Amtoft, som er antropolog med speciale i seniordating, råder derfor til, at man bare skal kaste sig ud i det, selv om det kan være svært eller grænseoverskridende.

- Få eventuelt hjælp af nogen, du stoler på, til det tekniske, så du har styr på upload af profilbilleder og husker dine kodeord, siger Christine Amtoft.

Da der findes alle slags typer på internettet som blandt andet svindlere, skal man være kritisk, hvis noget virker for godt til at være sandt, eller hvis nogen beder om penge eller om private oplysninger.

For at komme uden om problemer opfordrer Christine Amtoft til, at man altid taler i telefon eller endnu bedre taler over videoopkald på eksempelvis Facetime, Messenger eller Skype, inden man møder nogen i virkeligheden.

På den måde kan man sikre sig, at personen først og fremmest er den, de siger, og man kan endda teste kemien inden en eventuel date.

Når tiden så kommer til at møde hinanden for første gang, er det godt at vælge et neutralt og offentligt sted.

- Det er også en god idé, at man på forhånd siger til sin date, at man kun har en times tid, inden man skal videre, så man har en høflig undskyldning for at smutte, hvis kemien ikke er der, råder Margrethe Kähler.

Ifølge Margrethe Kähler er det meget vigtigt, at man er ærlig fra starten, omkring hvad det præcis er, man søger, så man ikke spilder hinandens tid.

Og man skal ikke være bange for at have specifikke præferencer.

- De fleste seniorer ønsker ikke at finde én at flytte sammen med, så det skal man ikke være bange for at sige, siger Christine Amtoft.

For mange er det også nok med en krammeven, så man undgår at bekymre sig om præstationsangst og eventuelle selvværdsproblemer. Derfor skal man ikke være bange for at melde det ud fra start.

Men hvis man søger sex, skal man endelig ikke holde sig tilbage, siger Margrethe Kähler:

- Man behøver ikke at være lige så smuk og lækker, som da man var ung - det er man jo ikke. Så vær realistisk omkring din egen og din partners fysik, og vær åben for, at I måske skal bruge hjælpemidler.

Christine Amtoft råder desuden til, at man husker beskyttelse mod kønssygdomme, selv om man ikke længere kan reproducere.

/ritzau fokus/