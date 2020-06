Selv om det fremgik, at køber af statens vaccineproduktion er i skattely, så gav et flertal i Folketingets Finansudvalg grønt lys til salget - uden at stille et eneste spørgsmål. (Arkivfoto).

Finansudvalget var advaret om skattely før vaccinesalg

Folketingets Finansudvalg blev advaret om, at køberen af statens vaccinefabrik sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og hans firma AJ Vaccines er i skattely.

Alligevel gav et flertal i udvalget - med undtagelse af Enhedslisten, SF og Alternativet - grønt lys til et salg 23. juni 2016 uden at stille et eneste spørgsmål.

Det viser et fortroligt aktstykke fra Sundhedsministeriet til Finansudvalget, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her står der blandt andet om den saudiske køber, der omtales som AJ Biologics:

- Der er tale om et malaysisk baseret selskab (...) 80 procent af AJ Biologics ejes af selskabet Pergola Holding, som er registreret på De Britiske Jomfruøer.

Det undrer skatteekspert Christian Hallum fra Oxfam IBIS, at politikerne ikke var mere påpasselige.

- Det er et svigt, at Finansudvalget ikke reagerer på det, inden de godkender et salg, siger han til Ekstra Bladet.

- Når man ser den struktur, selskabet har med både Malaysia og åbenlyse skattely, så står de første ti opfølgende spørgsmål i kø, fordi meget tyder på, at man har valgt de her lande for at få nogle skattefordele.

Han påpeger, at den uigennemsigtige struktur også betyder, at man i sidste ende ikke ved, hvem der er de reelle ejere.

- Det er jo kritisk infrastruktur, man sælger fra, så det burde man bestemt også have spurgt til, siger han.

Christen Amby, skatteekspert og medlem af af Skatterådet, mener også, at sheikens struktur burde efterlade en byge af spørgsmål.

- Det er meget mærkeligt, at de ikke fik mere styr på, hvem de egentlig solgte til, siger han.

Siden Finansudvalget fik oplyst, at køberen af statens tidligere vaccinefabrik er ejet gennem et selskab på De Britiske Jomfruøer, så har sheik Abdulaziz Hamad Aljomaihs taget endnu et af verdens mest notoriske skattely på Cayman Islands i brug.

Så statens tidligere vaccineproduktion er i dag ejet gennem to selskaber i skattely. Det viser en gennemgang af hans firma AJ Vaccines regnskaber.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt, at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen (S), der en måned før Finansudvalget gav grønt lys i 2016, var ude med en skarp kritik af skattely.

Det er som udgangspunkt ikke ulovligt at benytte skattely, men mange mener, at det styrker en mistanke om ulovligheder eller det kritikere kalder aggressiv skatteplanlægning.