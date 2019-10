Finansministeren frasiger sig kritik af klimaindsats

I regeringens finanslov er der afsat mere end to milliarder kroner, men det har udløst kritik fra støttepartierne for ikke at være ambitiøst nok.

Den kritik afviser finansminister Nicolai Wammen (S) forud for mandagens forhandlinger overfor TV2 News.

- Jeg synes, det er meget ambitiøst, at vi vil målrette mere end to milliarder kroner til grøn indsats. Vi har sat en ambitiøs klimapolitik som vigtig del af vores projekt.

- Man skal huske på, at ud over finansloven skal vi også have klimalov på plads og så kommer der en klimahandlingsplan. Finansloven er kun første del af en tretrinsraket, siger Nicolai Wammen (S) til TV2 News.

Støttepartierne er selv kommet med en lang række forslag til grøn indsats, og Nicolai Wammen siger, at han er åben over for alle idéer og også tror, at der kan blive afsat flere penge til den grønne indsats.

- Jeg tror også, at vi kommer til at finde penge ud over de to milliarder kroner. Men man skal huske på, at der også er andre opgaver. Vi vil gerne have flere sygeplejersker, pædagoger og så videre.

- Men økonomien skal også være i orden. Jeg har ikke et pengetræ, jeg bare kan ryste, siger Nicolai Wammen foran forhandlingslokalet.

Han siger desuden, at partierne må respektere, at finansloven handler om, hvad der skal ske i det næste år.

- Vi kommer ikke til at kunne alt det, vi gerne vil i år. Så nu handler det om, hvad vi gør først.

- Og så er der forhåbentligt flere år bagefter, hvor vi kan gøre mere, afslutter ministeren.