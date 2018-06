Finansministeren bøjer sig: Kommuner får flere byggepenge

Finansminister Kristian Jensen (V) ønskede egentlig ikke at give kommunerne flere penge at bygge og renovere for i 2019.

Det skyldes to ting, forklarer Jensen.

- På den ene side er der ting, vi har brug for at få renoveret - skoler, plejehjem og andet.

- Omvendt skal vi sørge for, at vi ikke overopheder den danske økonomi, og derfor er vi landet på en afbalanceret og god ramme, siger Jensen.

Han indledte forhandlingerne med at ville beskære anlægsrammen med en milliard kroner. Det skete med henvisning til, at der er godt gang i byggeriet, og at han frygtede en overophedning.

Kommunernes repræsentant, KL-formand Jacob Bundsgaard (S), ville derimod have en stigning på fire milliarder kroner.

- Når man kigger på, hvad kommunerne havde ønsket i deres første bud, så lander vi ganske tæt på der, hvor jeg havde mine tanker henne fra starten af, siger finansministeren.

Med tilføjelsen har kommunerne således et anlægsbudget på 17,8 milliarder kroner i 2019.

Som en del af aftalen bliver kommunernes tegnebog, når det kommer til service, der blandt andet dækker over ældrepleje, ligeledes tykkere. Servicerammen bliver løftet med 1,7 milliarder kroner og lyder derfor samlet på 251,9 millioner kroner i 2019.

- Jeg er rigtig glad for aftalen. Den giver et klart løft til den velfærdsramme, som kommunerne har til at levere dagpleje, folkeskole og ældreområdet, som alle er vigtige for regeringen, siger Jensen.

Økonomiaftalen indeholder ligeledes en kompensation til de kommuner, som står til at få mindre i den udligning, der sker mellem kommunerne, de to næste år. De får således dækket deres tab, såfremt at de ikke hæver kommuneskatten de to år.