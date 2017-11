Finansministeren beder om udsættelse af finanslov

Den bliver ikke, som ellers planlagt, klar til at kunne vedtages 13.-14. december, skriver finansministeren i et brev.

- Behovet for at udskyde tredjebehandlingen afspejler, at forhandlingerne om finansloven med videre - blandt andet i lyset af kommunal- og regionsvalget - ikke har kunnet afsluttes inden for den oprindeligt forudsatte tidshorisont.

Finansministeren skriver, at han forventer, at finansloven vil kunne vedtages i Folketinget i uge 51. Det er ugen op til jul.

- Jeg håber, at vi i fællesskab kan nå frem til en løsning for at afviklet tredjebehandlingen på en måde, som medfører færrest mulige gener for tilrettelæggelsen af Folketingets arbejde, skriver Kristian Jensen til Kjærsgaard.

I første omgang havde regeringen håbet, at aftalen om finansloven kunne have været på plads inden kommunalvalget 21. november. Men det kom den ikke.

Ud over finanslov forhandler regeringen og Dansk Folkeparti også om en af regeringens helt store mærkesager, nemlig en reform, der skal lette skatten på arbejde.

Her har regeringen blandt andet foreslået at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget, hvilket byder Dansk Folkeparti imod, fordi det især vil komme de højest lønnede til gode.

Parterne mødtes mandag. I den forbindelse gjorde Kristian Jensen det klart, at han ikke ville være bleg for at indkalde folketingsmedlemmer mellem jul og nytår.

- Den sidste hverdag i dette år er fredag 29. december, og det er for mange danskere en arbejdsdag, så hvis det bliver det for folketingspolitikere, så tror jeg ikke, vi skal kalde det særlig hårdt for os. Der er mange danskere, der arbejder der, sagde han.

Der er forhandlinger igen tirsdag eftermiddag.

Sidste gang, der skulle forhandles finanslov i forbindelse med et kommunalvalg, var i 2013. Der faldt finanslovsaftalen på plads 26. november, en uge efter kommunalvalget.

Det var i øvrigt en bemærkelsesværdig finanslovsaftale, fordi den daværende SRSF-regering indgik en aftale med Venstre og Konservative i stedet for med sit parlamentariske grundlag, Enhedslisten.