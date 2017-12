Finansminister vil forhandle finanslov sammen med skat

- Vi ønsker stadigvæk, at forhandlingerne hører sammen. Noget så tungt som en finanslov og en skatteaftale har indvirkning på hinanden. Derfor mener vi, at det skal forhandles sammen, og at det er realistisk, siger Kristian Jensen til DR.

Regeringen vil forhandle finanslov med en skattereform, siger finansminister Kristian Jensen (V) til DR, selv om Dansk Folkeparti ønsker at adskille forhandlingerne.

- Vi er klar til at arbejde nat og dag.

Dansk Folkeparti afviser stadig at forhandle finanslov samen med skattereformen.

Det fastslår DF's leder, Kristian Thulesen Dahl, tirsdag aften i sit ugebrev.

- Vi skal gøre arbejdet ordentligt. Derfor har vi i dag opfordret regeringen til, at vi nu skiller tingene ad og de næste par dage målrettet arbejder på at få en god finanslov for 2018 på plads, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han påpeger, at det er første gang i dette årtusind, at forhandlingerne om næste års finanslov er trukket så længe ud.

- Finansloven skaber grundlaget for statens indtægter og udgifter. Det ansvarlige er derfor at få finansloven på plads nu, og det er jeg sikker på, at vi kan gøre i løbet af få dage, siger Kristian Thulesen Dahl.

Så kan regeringen og Dansk Folkeparti næste år forhandle videre om en skattereform og hjemsendelse af flygtninge, som er DF's modkrav, forklarer han.

Hvis parterne ikke kan enes om en finanslov, skal Folketinget vedtage en midlertidig bevillingslov, så staten kan betale sine udgifter. Det skete senest ved finansloven for 2012 efter det sene folketingsvalg i september 2011.

En midlertidig bevillingslov skal populært sagt lukke hullet mellem to finanslove. Loven lader regeringen opkræve skatter og andre indtægter samt betale de udgifter, der er nødvendige for at opretholde statens daglige drift.