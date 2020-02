Finansminister Nicolai Wammen (S) mener, at processen om en ny udligningsreform går godt og er klar til at lytte til Venstres krav. Et af dem er han dog skeptisk over for.

Finansminister skeptisk over for Venstres udlændingekrav

Wammen er åben for at diskutere to ud af Venstres tre krav til udligningsreform. Udlændinge kan blive knast.

Venstre kan sikre regeringen flertal for en ny fordeling af pengene mellem landets kommuner. Men Venstres udlændingekrav til en ny udligningsreform møder modstand fra regeringen.

Det står klart, efter at finansminister Nicolai Wammen (S) fredag eftermiddag gav en status på forhandlingerne.

- Vi ser det som en bunden opgave, at vi får lavet en bedre udligningsmodel. Siden vi lancerede udspillet, har der været en masse diskussion og spørgsmål.

- Det har været en god proces, og nu kan vi for alvor komme i gang med arbejdet og komme op i et nyt gear, sagde Nicolai Wammen.

Wammens udtalelser kommer, efter at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fredag præsenterede tre krav til en ny udligningsreform.

Det ene af Venstres tre krav er, at der skal skæres i det særlige tilskud til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst. Det vil formentlig især rammer socialdemokratiske kommuner på vestegnen.

Finansminister var afvisende over for kravet, da han fredag mødte pressen i Finansministeriet:

- Man må være åben og sige, at mere end 30 års fejlslagen integrationspolitik på tværs af skiftende regeringer har betydet, at nogle kommuner står med nogle enorme opgaver, sagde Nicolai Wammen og fortsatte:

- Det er vi nødt til at tage alvorligt. Så det handler ikke om, at man forkæler nogle kommuner med store udfordringer, men at vi som samfund tager det alvorligt og hjælper dem.

Finansministeren er til gengæld mere åben over for Venstres to øvrige krav. Det ene er 1,5 milliarder kroner ekstra til kommunerne for at undgå skattestigninger.

Det andet krav er at få afklaret fremtiden for et særligt milliardtilskud til kommunerne på 3,5 milliarder kroner. Forsvinder det, vil det får effekten af en udligningsreform blegne.

Fremtiden for det særlige tilskud ville regeringen oprindeligt først forhandle senere på foråret, men Nicolai Wammen er åben over for at se på, om det skal rykkes frem.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der har en forestilling om, at vi skal gå fra, at der blev givet 3,5 milliard kroner sidste år, til at der samlet set i år skal gives nul, sagde Nicolai Wammen.

Det er planen, at en reform skal være forhandlet i marts, så den er på plads, inden forhandlingerne med kommunerne om økonomien for 2021 begynder.

Finansministeren gentog fredag, at regeringens mål er en bred aftale. Men at en aftale kun med støttepartierne ikke er udelukket.

- Der er ingen partier, der har en vetoret i forhold til en aftale om udligning. Men jeg er glad for, at Venstre er klar til at forhandle, sagde Nicolai Wammen.