Finansminister om historisk fald i bnp: Ikke rar læsning

Det er ikke rart for finansminister Nicolai Wammen (S) at læse, at den danske økonomi som følge af coronakrisen har fået et historisk stort slag i andet kvartal.

Danmarks Statistik skønner, at det danske bruttonationalprodukt, bnp, er faldet med 7,4 procent i andet kvartal i forhold til første kvartal.

Det vil være det klart største fald, siden statistikbanken begyndte at opgøre den danske vækst på kvartalsbasis i begyndelsen af 1990'erne.

Hovedårsagen er udbruddet af coronavirus og den omfattende nedlukning af samfundet.

Økonomer vurderer dog, at krisen vil blive kortvarig. Og det samme hæfter Nicolai Wammen sig ved.

- Heldigvis tyder det nu på, at der efterfølgende har været bedring at spore. De nyeste nøgletal viser, at andet kvartal markerer et vendepunkt, og at kurven for dansk økonomi nu går opad igen, siger ministeren.

I forbindelse med den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse skønnede regeringen i maj, at det danske bnp samlet vil falde med 5,3 procent i år.

- Nu er opgaven, at vi blandt andet med en grøn genopretning også fremadrettet styrer dansk økonomi bedst muligt gennem krisen, siger Nicolai Wammen.

Troels Lund Poulsen, som er finansordfører for Venstre, siger, at med genopretningen er der brug for at sikre, at der ikke er flere mennesker, som mister deres arbejde.

- Virksomhederne skal ikke pålægges flere skatter og afgifter. Det vil vi advare imod. Og så mener vi, at vi skal udbetale alle feriepengene - ikke kun de tre uger, som er aftalt, siger han.

I øjeblikket spreder coronasmitten sig igen i både Danmark og globalt. Det er afgørende, at opblusningen ikke fører til, at landet må lukkes ned igen, som det blev i marts.

- Derfor er de aktuelle forhandlinger omkring genåbning, som finder sted senere i dag, også så vigtige, siger Troels Lund Poulsen.

Forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier handler blandt andet om, hvordan landet kan åbnes yderligere, og hvilke restriktioner der skal fastholdes.