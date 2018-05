Finansminister om folketingsåret: Det har været produktivt

Onsdag morgen indtager statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) talerstolen under Folketingets afslutningsdebat for at gøre status på året, som regeringen selv betegner som produktivt med flere aftaler.

Finansminister Kristian Jensen (V) peger på erhvervs- og iværksætterpakken, trepartsaftalen, lavere afgift på biler, lavere pris for at krydse Storebælt samt flere aftaler mod parallelsamfund.

- Der er masser af aftaler, der er gået hjem, lige præcis som vi gerne vil have dem, siger Kristian Jensen, som kalder det "et godt og aktivt år, hvor vi har gennemført rigtig meget af regeringens politik".

Desuden har regeringen landet et forsvarsforlig og justeret dele af førtidspensionen. Som det vigtigste i folketingsåret peger finansministeren på flere penge til velfærd.

- Der er tilføjet flere penge til sundhedsvæsenet. På kræftområdet er der en højere overlevelsesrate nu end tidligere. På ældreområdet har vi givet en halv milliard kroner til flere varme hænder, siger han.

Undervejs har regeringen dog droppet en stort anlagt udligningsreform og var ved at vælte sig selv over julen, da regeringspartiet Liberal Alliance truede med ikke at stemme for finansloven.

Den blev holdt som gidsel, fordi partiet ville igennem med en skattereform, som i sidste ende endte med at blive udvandet i forhold til ambitionerne.

Den udlægning er finansministeren dog ikke helt enig i.

- På trods af de mange kommentarer, der er kommet fra folk, der er skeptiske, er det lykkes at komme med en skatteaftale, som letter skatten for fem milliarder kroner allerede fra indeværende år, siger han.

Det vigtigste, der udestår, er en aftale om et nyt energiforlig, som han håber på at have færdig inden sommer, selv om Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har afvist at tage pengene fra det økonomiske råderum.

Det er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

Desuden udestår medieforliget, som regeringen også gerne skulle have på plads inden længe.

Folketingsåret vil blive husket for dramaet om finansloven over julen, den interne ballade, og at regeringens støtteparti dybest set samarbejder mere med oppositionen. Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Denne periode har været mere kendetegnet ved alt det, regeringen ikke har nået, end det den har nået, siger han.