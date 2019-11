Finansminister om afgifter på elbiler: Vi diskuterer stadig

Finansminister Nicolai Wammen (S) vil torsdag eftermiddag endnu ikke afsløre, om elbiler bliver friholdt for afgiftsforhøjelsen næste år.

- Der er utrolig mange emner, der indgår i finanslovsforhandlingerne. Det er et af de emner, vi diskuterer sammen med mange andre.

- Der er stadig nogle områder i forhold til udenlandsk arbejdskraft, social dumping og finansiering. Men hvis viljen er der, når vi i mål, siger han om de emner, der forsat ikke er enighed om.

Resten af partierne i rød blok har udtrykt et ønske om at gøre noget i finansloven i forhold til elbiler.

Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil med et beslutningsforslag udsætte indfasningen af registreringsafgiften for elbiler med ét år. Det vil sige til og med 2021.

På vej ind til forhandlingerne torsdag vil SF-formand Pia Olsen Dyhr dog ikke ud med, hvorvidt de når i mål med det.

- Det er blandt andet noget af det, SF har forslået, at vi kigger på elbilerne, da vi stadig skal have elbiler fremover.

- Der er et udvalg, som skal komme med et forslag til en helt ny model for bilafgifter i fremtiden, siger hun.

Hun henviser til den kommission, der er nedsat for at komme med anbefalinger til en grøn omstilling af transportsektoren.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, fokuserede mere på, at der altså er et stort flertal for at afværge afgiftsstigningen.

- Det er klart, at hvis vi skal bruge penge på biler i en finanslov, så vil vi gerne holde priserne nede. Og det ligner da, at der er bred opbakning.

- Vi skal have omdannet den danske bilpark, for det er en kæmpestor del af løsningen for at blive CO2-neutrale, at vi ikke kører rundt i biler, der udleder det, siger ordføreren.

Hos Venstre forstår energiordfører Thomas Danielsen ikke, at spørgsmålet ikke kan besvares klarere:

- Det er uforståeligt, at en regering, der gik til valg på flere grønne biler, ikke kan svare på, om man vil trække tæppet væk under elbilerne.

- Regeringen snakker meget om grøn omstilling, men gør meget lidt, skriver han i en kommentar.

Finansloven ventes at falde på plads inden for en uge.

- Der er flere ting, vi skal tale os til rette om. Men fælles for alle er det, at man prøver at nå fælles enighed i god stemning, siger Nicolai Wammen.

SF's Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at hun ville anse en finanslov for at være en god gave på hendes fødselsdag lørdag.