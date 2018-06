Finansminister vil prioritere psykiatri i aftale med regioner

Regeringen ønsker således, at regionerne tager et mere aktivt ansvar for at løse udfordringerne på området, siger han på vej ind til forhandlingerne.

Til fredagens forhandlinger om regionernes økonomi for 2019 har finansminister Kristian Jensen (V) et udspil med, som er "offensivt" på psykiatriområdet.

- Vi har været rigtig gode i en årrække til at arbejde med somatikken (fysiske sygdomme, red.), og der er gode resultater både i forhold til ventelister og overlevelse på kræft.

- Men der er en udfordring omkring psykiatri, der primært har været løftet af finanslove og satspuljeaftaler, mens det ikke er særligt prioriteret i den store økonomi, siger Jensen.

Ministeren forventer dog ikke, at fredagens forhandlinger bliver de sidste. Han peger på, at regionerne nok har kommentarer til aftaleteksten, han fremlægger.

Jensens modpart - formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V) - peger på, at regionerne skal kunne se en økonomi, der giver mulighed for at løfte sundhedsvæsenet, i den aftale, som indgås.

- Det handler om, at de tanker om omstilling af sundhedsvæsenet er noget, vi kan se os selv i, og så handler det selvfølgelig om tryghed om vores rolle i den regionale udvikling, siger hun.

Ingen af forhandlerne vil afsløre, hvor stort et beløb der adskiller dem.

Før sidste forhandlingsmøde sagde Lose dog, at aftalen skulle udmunde i et løft af sundhedsvæsenet, der var større end sidste år. Her blev driften løftet med 500 millioner kroner i forhold til året før.

Begge forventer dog, at en aftale er lige rundt om hjørnet. Lose har en forventning om, at en aftale kan indgås en af de "allerførste håndfuld dage af juni":

- Hvor langt vi skal hen, det må vi se, men mon ikke vi er meget klogere, i hvert fald når vi når grundlovsdag, siger hun.

Tirsdag 5. juni er grundlovsdag.