Finansminister: Ny lånemodel er den bedste af to verdener

Finansminister Kristian Jensen (V) mener, at staten får det bedste af to verdener med en ny model for finansieringen af lån i den almene boligsektor.

- Den kommer ikke til at koste, men til at spare skatteborgerne for et provenu svarende til 1,6 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset.

- Vi får kombineret det bedste af to verdener. Nemlig en lavere renteudgift for statskassen og en kreditvurdering for realkreditinstitutterne, som gør, at det her er en bedre model, siger han.

Udspillet er udarbejdet sammen med realkreditinstitutterne.

Realkreditinstitutterne skal fortsat varetage udlånet, men skal betale provision til staten af lånene. Til gengæld stiller staten garanti for udlånene.

Regeringens planer var ellers i første omgang at omlægge den almene boligsektors lån fra realkreditlån til statslån. Det skulle medføre en besparelse.

Men planerne mødte kritik både internt i regeringen og fra realkreditinstitutterne, der stod til at miste en del af deres forretning.

Det oprindelige forslag blev fremført af regeringen i juni.

Spørgsmål: Du forsvarede det gamle udspil, som gruppeformand Søren Gade (V) kaldte "socialistisk". Er du skuffet nu?

- Jeg kan bestemt ikke være skuffet over et udspil, der giver et større provenu, og som er støttet af branchen selv.

Formålet er, at staten og dermed skatteyderne kan spare penge med en bedre aftale ifølge finansministeren.

- Vi henter en rentebesparelse hjem, som gør, at staten skal bruge færre penge på renterne til den almennyttige boligsektor og samtidig bevarer et klart privat ejerskab til den långivning, der er, siger han.

Grunden til at regeringen ikke lagde ud med denne model er, at man ikke troede, at der kunne forhandles så god en aftale hjem ifølge finansministeren.

Spørgsmål: I foreslog en anden model, men er endt med denne. Man kunne få den tanke, at det var forhandlingstaktik?

- Nej, det var det ikke, men det er meget menneskeligt at blive klogere undervejs.

- Jeg er blevet klogere på, hvordan man kan lave en model, som branchen vil bakke op om, siger han.

De 1,6 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at medfinansiere løftet af forsvarsudgifterne.