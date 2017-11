Finansminister: Naturligt at bytte stramninger for lavere skat

Det er helt naturligt at lave sådan en byttehandel, mener finansminister Kristian Jensen (V) efter dagens forhandlinger om finansloven for næste år.

- Det er to naturlige ting at drøfte på nuværende tidspunkt. Der er nogle ting på udlændingepolitikken, som der er behov for, at der bliver sat penge af til, siger han.

Parterne forhandler samtidig om en skatteaftale frem til 2025, hvor regeringen vil have støttepartiet med på skattelettelser i toppen.

Men hvis DF skal gå med på skattelettelser, skal de være i bunden, og så skal der følge udlændingestramninger med.

På udlændingeområdet ligger finansministeren og støttepartiet dog et stykke fra hinanden. Alligevel tror han på, at parterne kan blive enige.

En af de ting DF har bragt på banen i forhandlingerne handler om, at de flygtninge, som kommer til Danmark, skal have klar besked om, at opholdet er midlertidigt.

DF vil væk fra det, partiet ser som en nærmest automatisk forlængelse af midlertidigt ophold.

Når tidsfristen udløber fremover, skal man i større grad end i dag hjemsendes, hvis der ikke er noget, der taler for fortsat beskyttelse.

Det er finansministeren ikke helt afvisende overfor.

- Det er et spørgsmål om, hvorvidt der er en grundig undersøgelse af, hvad forholdene er i landet, og at der er de rigtige ressourcer til at gennemføre kontrol af de midlertidige forlængelser, siger han.

Allerhelst så DF, at flygtninge ikke kom ud på arbejdsmarkedet. Men så langt vil finansministeren ikke gå.

- Det er min klare opfattelse, at det er bedre, at man er på arbejdsmarkedet og er med til at bidrage til samfundskassen, end at man er uden for arbejdsmarkedet og er modtager, siger han.

Det ser DF dog ikke et problem i ifølge gruppeformand Peter Skaarup (DF).

- Der er noget større på spil her, dels er det ikke lige for, at alle kommer i job. Og så er der det sigte, at de skal vende tilbage og få deres land på fode igen, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: Men skal staten bruge penge på flygtninge for at afholde dem fra at arbejde, når pengene kunne bruges på ældre, politi, sundhed eller anden velfærd?

- Vi skal først og fremmest bruge penge på, at de vender tilbage til deres nærområder. Vi har en ret stor ulandsbistand i Danmark, som vi kan bruge på indsatsen i nærområdet, siger Peter Skaarup.