Finanslovsudspil går uden om svære slagsmål

Der er hverken store visioner eller overraskelser gemt i det udspil til næste års finansudspil, som regeringen traditionen tro har brygget sammen, og som skal danne grundlaget for forhandlinger over de kommende måneder.

Regeringen lægger op til en finanslov, der går uden om de store politiske slagsmål, som for eksempel om klima, arbejdsudbud og velfærd. Sådan lyder det fra flere kommentatorer.

- Der er lagt op til det, som jeg vil kalde en bogholder-finanslov. Der er fremskrivninger på en række områder, og der er indbygget aftaler, der allerede er indgået. Men de store slagsmål udebliver, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Ikke mindst tager vi et kæmpe felt som en klimahandlingsplan for landbruget, som ikke rigtig er registreret i finanslovsudspillet, siger han.

Udspillet til en finanslov blev præsenteret mandag formiddag efter Ritzaus deadline. Men allerede på forhånd var en del af udspillet kendt.

Finansminister Nicolai Wammen (S) varslede en "strammere" finanslov end sidste år. Her fik coronakrisen og de medfølgende restriktioner regeringen til at sætte mange penge af til at sætte gang i økonomien.

Regeringen lægger denne gang op til, at der skal være en forhandlingsreserve på 1,2 milliarder kroner årligt til og med finansloven for 2025.

Forhandlingsreserven er en pulje med penge, som er sat af til partiernes særlige ønsker til finansloven.

De 1,2 milliarder kroner er mindre end ved de to seneste finanslove, hvor Socialdemokratiet har været ved magten. Her var forhandlingsreserverne henholdsvis 1,5 milliarder og 2,1 milliarder kroner.

- Jeg tror, at Nicolai Wammen har et stort og brændende ønske om, at det bliver en utrolig kedelig finanslov. Forstået på den måde, at den virker til at være renset for de større politiske knaster, vurderer også Avisen Danmarks politiske redaktør, Casper Dall.

Der er ellers rigeligt med politiske slagsmål på vej mellem regeringen, dens støttepartier og oppositionen.

På klimaområdet er støttepartierne utilfredse med regeringens ambitionsniveau. Der udestår samtidig en konklusion på flere måneders forhandlinger om en klimaaftale for landbruget.

En kommission - Ydelseskommissionen - er kommet med sit forslag til en ændring af de sociale ydelser.

Og i det forståelsespapir, som regeringen indgik med sine støttepartier ved regeringsdannelsen, står også, at den skal "bekæmpe børnefattigdom".

Men her er altså ikke landet nogen politisk aftale endnu.

Derudover har finansminister Wammen lovet, at der skal findes flere hænder til arbejdsmarkedet. Men heller ikke det kan man finde forslag til i regeringens udspil til finansloven.

- Der er ikke sat mange penge af til at forhandle om. Det er et ret forsigtigt udspil, som bærer præg af, at finansministeren ved, at de kommende forhandlinger med støttepartierne nok bliver hårdere end de tidligere år, vurderer Hans Engell.

- Det gælder jo finansloven for 2022, som er det sidste hele år, inden vi skal have et folketingsvalg senest i 2023, tilføjer han.