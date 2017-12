Finanslovsforhandlinger låst af strid om skat og udlændinge

Finanslovsforhandlingerne er låst fast i et krav fra regeringen om en stor aftale om skattelettelser og et modkrav fra Dansk Folkeparti om markante ændringer i udlændingepolitikken.

Han afviser, at finansloven er blevet taget som gidsel i det spil.

- Vi er parate til at indgå en finanslovsaftale, i respekt for at Danmark skal fungere, siger han.

Finansloven er Danmarks budget for det kommende år. Derfor er det afgørende, at den er på plads inden årsskiftet. Og det ville altså, sådan som DF-formanden udlægger det, heller ikke volde noget besvær.

Hvis ikke det var fordi, at regeringen har bundet finanslovsforhandlingerne sammen med forhandlinger om et af regeringens helt store prestigeprojekter og et af Venstres centrale valgløfter: At lette skatten på arbejde.

- Når regeringen har et ønske om store skattelettelser, som vi ikke ser noget behov for, så bruger vi selvfølgelig anledningen til at prøve at få nogle af de ting igennem, som vi synes, er vigtige, siger Thulesen Dahl.

Og det, Dansk Folkeparti synes er vigtigt, er grundlæggende forandringer i udlændingepolitikken.

- Har man først fået foden inden for i Danmark, så er man her mere eller mindre permanent, siger Thulesen Dahl.

- Hvis vi tager for eksempel de tusindvis af syrere, der kom i 2015 og fik midlertidig opholdstilladelse i Danmark, så er der mange af dem, der står over for at skulle have forlænget deres midlertidige opholdstilladelse.

- Det vil ske mere eller mindre automatisk, som praksis er i dag. Der ønsker vi, at det skal tillægges vægt, hvis andre frivilligt vender tilbage til de områder i Syrien, de er kommet fra.

- Mens de er her, skal man forberede dem til den hjemtur, frem for at forberede dem til et liv i Danmark.

Nogle borgere vil måske synes, at det er mærkværdigt, at substantielle ændringer i vilkårene for flygtninge skal forhandles sammen med finansloven.

Eller sammen med en diskussion om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget, som er det, regeringen ønsker i sit udspil til skattereform.

Men det mener Kristian Thulesen Dahl ikke, at der er noget underligt i.

- Politik er vel bare sådan, at hvert parti forsøger at få sin politik igennem.

- Så bruger man selvfølgelig en anledning, hvor nogle har stærke interesser, til at sige: Hvis I har stærke interesser der, og vi har stærke interesser på et andet felt, kan vi så ikke finde hinanden?

- Det er set før i dansk politik, siger DF-formanden.