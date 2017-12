Finansloven gør boligjobordningen permanent

Det bliver fortsat muligt at få et skattefradrag, når man bestiller en håndværker. Og det bliver også fremover muligt at trække regningen fra i skat, hvis man bestiller børnepasning eller rengøring af hjemmet.

Som del af aftalen om finansloven for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti nemlig enige om at gøre boligjobordningen "permanent". Samtidig bliver ordningen udvidet, så man kan få fradrag for flere ting.

- Vi har fået lavet en permanent boligjobordning med flere ting. Der er servicedelen, som regeringen spillede ud med. Det synes vi, er positivt.

- Og vi har også fået flere håndværksting ind, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

Den nuværende boligjobordning har været rettet mod initiativer, som fremmer energirigtige løsninger i boligerne. Det bliver nu udvidet, så man også kan få fradrag for andre former for service og håndværkerhjælp.

Blandt andet udvides ordningen til også at omfatte installation af tyverialarm, der kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet. Udvendigt malerarbejde fastholdes også som en del af ordningen.

Som hidtil kan man få et skattefradrag for arbejdsløn op til et loft på 6000 kroner for serviceydelser som regering. For håndværkerydelser kan man få fradrag op til et loft på 12.000 kroner.

Prisen for at fortsætte boligjobordningen bliver ifølge aftalen cirka 455 millioner kroner i 2018 og cirka 445 millioner kroner fra 2019 og frem.

- Vi har kæmpet længe for, at ordningen skulle være permanent. Det giver tryghed derude, siger René Christensen med henvisning til de danskere, der har været i tvivl, om de kan tage ordningen i brug næste år.

- Det rigtig gode er, at det bliver en permanent ordning. Derved får man ikke det her med, at man skal skynde sig sidst på året, fordi man ikke ved, hvad politikerne kan finde på.

- Nu har politikerne fundet på, at det bliver permanent, så man kan være helt rolig, siger René Christensen.

Det er muligt at kombinere de to fradrag, så man eksempelvis bruger 6000 kroner på rengøring og 12.000 kroner på håndværkerhjælp. Dermed kan det i alt blive til et skattefradrag på 18.000 kroner.

Ifølge René Christensen er boligjobordningen effektiv i forhold til at nedbringe sort arbejde.

Spørgsmål: Det er svært at få fat i håndværkere. Det kommer det her vel ikke til at hjælpe på?

- Jeg tror, det kommer til at hjælpe på, at det er svært at få håndværkere sidst på året. Nu bliver ordningen permanent, så man kan sprede opgaverne ud på hele året, siger René Christensen.