Finanslov reducerer drivhusgas med én procent

Her tager tager de fem partier det første skridt mod at indfri den ambitiøse målsætning om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

De Radikales leder, Morten Østergaard, siger, at parterne med den første finanslov under den nye regering nærmer sig reduktion på "én procent" af Danmarks CO2-udledning.

- Regeringen anslår det til 500.000 tons CO2, som Danmark vil udlede mindre. Det betyder, at vi nærmer os en reduktion på én procent af Danmarks CO2-udleding med de initiativer, der er taget, siger Morten Østergaard.

Han mener, at der er tale om et forsigtigt skøn fra regeringen, fordi eksperter på området ifølge Morten Østergaard vurderer, at man kan få endnu mere reduktion i drivhusgasserne for de penge, der bliver afsat i finansloven.

- Vi tager et kæmpe skridt fremad både i forhold til udgangspunktet for forhandlingerne og i forhold til en periode, hvor man ikke gjorde noget, og vi faktisk har oplevet, at CO2-udledningen er gået op, siger Morten Østergaard.

De Radikales leder fremhæver en række konkrete initiativer i finansloven, som han vurderer vil få stor betydning for den grønne omstilling:

- Vi tager et massivt skridt fremad. Både med skovrejsning, med en række grønne investeringer, med annullering af den forestående stigning på el-biler. I stedet indføres et fradrag, hvis man vil købe grønne firmabiler. Det er en palette af ting, som hver især bidrager til, at det her er Danmarkshistoriens grønneste finanslov, siger Morten Østergaard.

Finansminister Nicolai Wammen (S) betegner finansloven som "første skridt" mod at indfri målsætningen om 70 procents reduktion i drivhusgasserne på 10 år:

- Lige om lidt, så skal der forhandles en klimalov. Og efter klimaloven, så kommer der en klimahandlingsplan. Så det her er et eksempel på, at vi som regering ikke bare holder flotte taler om, hvad vi gerne vil gøre for miljø og klima, men at vi rent faktisk gør noget ved det, siger Nicolai Wammen.