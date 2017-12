Finanslov: Flere penge til ældre, sundhed og politi

Aftalen sætter flere penge af til ældre, sundhed og flere politibetjente og sætter punktum for et kaotisk forhandlingsforløb, hvor især Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har været på kant med hinanden.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger om aftalen:

- Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag.

- Vi løfter vores sundhedssektor med to milliarder kroner og ældrepleje med 2,7 milliarder kroner i 2018 til 2021 for at sikre en bedre og mere værdig behandling.

- Vi øger samtidig antallet af betjente for at bekæmpe kriminalitet og terror konsekvent og effektivt. Desuden investerer vi flere penge i en bedre infrastruktur for at få Danmark til at hænge bedre sammen, siger Kristian Jensen.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen fremhæver, at der kommer flere "varme hænder" på ældreområdet.

- Det er det, der bliver efterspurgt derude, siger René Christensen.

Han fremhæver desuden, at parterne er enige om at gøre boligjobordningen permanent. Samtidig udvides ordningen, så man også få skattefradrag for flere ting, end man kan i den nuværende ordning.

Liberal Alliances chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, fremhæver to skattelettelser i aftalen:

- For det første afskaffer vi den skat, som medarbejdere betaler, hvis de får stillet fri telefon eller internet til rådighed af deres arbejdsgiver.

- For det andet får vi afskaffet den såkaldte udligningsskat, som nogle af de mennesker, der har sparet mest op til pension, har været ramt af, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

De Konservatives chefforhandler, erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen, siger:

- Vi er glade for, at temperamenter er faldet ned, så vi endelig har fået en finanslov med vægt på kernevelfærden og en markant styrkelse af politiet. Massivt flere politifolk til terrorsikringen.

- Og så vil vi ikke lægge skjul på, at det er godt, at vi fortsætter boligjobordningen. Det er godt for erhvervslivet og godt for danskerne, siger Brian Mikkelsen.