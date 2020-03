Filosof med skarpt blik på sociale medier

Han er efterhånden kendt i den brede offentlighed som en ekspert, der stiller op på tv og i aviser for at forklare, hvorfor vi gør dette eller hint på de sociale medier.

Det er ikke, fordi han er en af de unge smarte, som bare kan det der med nye medier.

Han fylder 50 den 6. marts.

Det er snarere, fordi han med en filosofisk og analytisk tilgang i et drabeligt tempo fortæller, hvad der er oppe og nede i sagerne.

Hvorfor vi for eksempel gør på Facebook, hvad vi gør på Facebook.

Vincent F. Hendricks blev født i 1970 af en dansk mor og en sort amerikansk far, der læste fysik på Niels Bohr Instituttet.

Han er professor i formel filosofi ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.

Han er leder og grundlægger af Center for Information og Boblestudier.

Hendricks har skrevet en lang række bøger, og han har været med i en række tv-programmer. Han har også været radiovært og klummeskribent.

Flere af hans bøger handler om sociale medier. Om hvad de gør ved os, og hvad vi bør gøre.

I 2017 var han medforfatter til bogen "Fake News - når virkeligheden taber".

Ritzau spurgte dengang Hendricks, om vi kan gøre noget for at undgå "fake news". Han sagde, at brugerne skal blive bedre til at stille krav til Facebook og andre sociale medier.

Tiden er måske inde, sagde han, hvor disse medier bør opfattes som medievirksomheder, som man kan stille større krav til.

I januar i år sagde Facebook, at de vil ændre algoritmerne, så brugerne får opslag, der gør folk gladere.

Hendricks var kritisk. Facebooks nye tiltag er et udtryk for, at der begynder at være en folkestemning af, at sociale medier "ikke er Guds gave til mennesker", sagde han til Politiken.

Han har selv mulighed for at gøre brugerne bedre til at håndtere de sociale medier.

Han er medredaktør på bogen Like, om hvordan man manøvrerer i den digitale tidsalder. Den bruges i undervisningen i gymnasier og i grundskolens udskoling.

Han er også på vej med en ny bog, der kommer på gaden den 31. marts. Han fortæller, at det for første gang ikke er "professor Hendrics", der er sendt i byen.

- Mennesket Vincent er også med.

Bogen "Vend Verden" handler om, hvad der kræves for at blive et autonomt, selvbestemmende menneske som borger og bruger i en digital tid.