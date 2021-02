Filmskolen udpeger direktør for filmfestivaler til ny rektor

Tine Fischer er i øjeblikket direktør for Copenhagen Film Festivals, der tæller CPH Dox, CPH Pix og børnefilmfestivalen Buster.

Tine Fischer er udpeget som ny rektor for Den Danske Filmskole. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Den stilling forlader hun, når hun 1. maj tiltræder som rektor for Filmskolen.

- Tine Fischer har arbejdet i film og kunst hele sit liv, og med hende ved roret er Filmskolen i stærke og innovative hænder, siger kulturminister Joy Mogensen (S) om udnævnelsen.

Hovedpersonen selv glæder sig til opgaven:

- Skolen har været igennem et svært år, og jeg ankommer med den største ydmyghed og respekt over for det store engagement, eleverne har udvist, lyder det fra Tine Fischer.

I øjeblikket er Bo Damgaard konstitueret rektor. Det blev han, efter at Vinca Wiedemann i 2019 stoppede som rektor efter hård kritik.