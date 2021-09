Filmmand kræves fængslet for voldtægt

En filmmand fra København bliver torsdag stillet for en dommer i Københavns Byret. Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har sigtet manden for voldtægt, fremgår det af oplysninger fra retten.

Ritzau har været i kontakt med den person, der på forfatterens hjemmeside er angivet som pressekontakt.

Det er nemlig i udgangspunktet ulovligt at røbe identiteten på ofre i sædelighedssager, og det vil kræve, at forfatteren selv står frem, hvis navnet skal nævnes.

Pressekontakten har videreformidlet Ritzaus henvendelse, men forfatteren er ikke vendt tilbage.

Københavns Politi har til Ritzau oplyst, at man i forbindelse med sagen torsdag har været til stede på to adresser i København.

Det er endnu uvist, hvad indholdet af den rejste sigtelse er. Den vil blive læst op, når filmmanden bliver fremstillet i retten. Her vil han også få lejlighed til at oplyse, hvorvidt han erkender eller nægter sig skyldig.

Dommeren i Københavns Byret skal vurdere, om politiets materiale i sagen underbygger det, der kaldes en "begrundet mistanke". Hvis det er tilfældet kan dommeren vælge at varetægtsfængsle manden.

Det forudsætter dog, at dommeren også vurderer, at den sigtede kan påvirke efterforskningen, hvis ikke han fængsles, eller at han vil begå ny tilsvarende kriminalitet eller forsøge at flygte for at undgå en straffesag.

Grundlovsforhøret begynder efter planen cirka klokken 15.