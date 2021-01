Filmkarriere var aldrig hendes store drøm

Særligt blev den unge skuespillerinde kendt som dansk filmskats fristerinde. Men et liv som skuespiller havde aldrig stået i stjernerne for Gringer, der har afsøgt andre veje i den sidste halvdel af livet.

Lørdag den 23. januar fylder hun 80 år. Fødselsdagen skal fejres med datteren Julie, men lidt anderledes end vanligt på grund af corona.

- Vi plejer at gå på en restaurant, der ligger lige under min lejlighed, men den er jo lukket, så vi bliver hjemme, fortæller Judy Gringer.

Karrieren begyndte stille og roligt. Og efter at være blevet valgt fra som balletbarn på Det Kongelige Teater så revykongen Stig Lommer et lys i den kønne Gringer.

Hun startede som Lommer-pige, men avancerede snart til skuespillerinde i ABC-revyen. Og senere fik hun kontrakt med filmselskabet Nordisk Film.

Når Judy Gringer ser tilbage på sit liv, glæder hun sig over, hvordan tingene flaskede sig for hende i begyndelsen af karrieren.

- Jeg var heldig, og det var godt timet, at jeg som 16-årig begyndte at filme, og at det førte til, at jeg fik kontrakt med Nordisk Film og derefter filmede mange andre steder. Det var gode år, fortæller hun.

Gringer dannede i en årrække par med kollegaen Dirch Passer, med hvem hun også indspillede sin måske mest kendte sketch, forviklingsdramaet om hundene Babs og Nutte.

Mere end 50 film er det blevet til for Judy Gringer, der både har haft rolle på Det Kongelige og i revyer.

I 1985 drog hun mod storbyen New York. Og i fem år rejste hun frem og tilbage adskillige gange med kun få penge på lommen.

Her tjente hun til føden ved at være babysitter og uddele flyers i storbyen.

Scenen lagde hun bag sig. Og det er en af de største oplevelser, hun har haft, fortæller hun i dag.

- Tidligere havde det mange gange været andre mennesker, der havde skubbet til mig. Ikke fordi jeg nogensinde har gjort noget, jeg ikke ville. Men det var sådan set ikke mine egne ambitioner og tanker, der førte til det.

- Men til New York. Der ville jeg bare afsted. Det var på eget ønske og initiativ, selv om jeg ikke rigtig havde nogen penge, siger hun.

Gringer har været gift én gang, men det holdt ikke længe. Dog nåede hun at blive mor til datteren Julie, der har fået tre børn.

I dag bor Judy Gringer i en lejlighed i det indre København med sin kat.