Filminstruktøren med stærke jyske rødder

- Nej, det kan man ikke. Lige så vel som man kan rejse til storbyen og blive til noget, men man kan ikke komme tilbage til landsbyen og tro, at man er noget, har han tidligere udtalt i et interview med Information.

Han har boet mange år i Los Angeles i USA, hvorfra han både skriver, instruerer og optager film og tv. De personlige film holder han dog af at lave i Danmark.

Fredag den 26. marts fylder Niels Arden Oplev 60 år.

Han har rødder i Himmerland i det nordøstlige Jylland, og filmen "Drømmen", som han lavede i 2006, fortæller om hans opvækst der i 1970'erne.

Inden han flyttede til USA, boede han over 20 år i København.

De seneste år har Niels Arden Oplev primært arbejdet fra USA, men det er blevet til flere ture til Danmark for at optage film.

Sammen med Anders W. Berthelsen stod Arden Oplev i spidsen for filmatiseringen af Puk Damsgårds bestseller "Ser du månen, Daniel" om fotografen Daniel Ryes over et år lange fangenskab hos Islamisk Stat.

Senest var han i Danmark i november for at skyde optagelser til filmen "Rose" om to søstre, hvis forhold bliver udfordret på en busrejse fra Nordjylland til Paris.

Optagelserne blev lavet i Filmby Aarhus, og på rollelisten er flere store skuespilnavne som Sofie Gråbøl, Anders W. Berthelsen og Søren Malling.

Ligesom filmen "Drømmen" bygger "Rose" på Arden Oplevs egne oplevelser. Filmen har premiere til august.

Niels Arden Oplev har beskrevet det som "at være til familiefest" at komme hjem til Danmark og optage film.

- Når man laver film i Danmark, er det som at være til en familiefest, fordi vi kender hinanden på kryds og tværs. Og så er der det specielle, at jeg herhjemme bestemmer kunstnerisk over filmen.

- I udlandet kæmper man meget mere om tingene. Det er en ekstra sikkerhed som filmkunstner, at man kan sige nej og ikke kan blive overrulet. Derfor ligger de personlige film også herhjemme.

- Det, jeg laver nu, er noget, der bor helt herinde (i hjertet, red.), fortalte han til Aarhus Stiftstidende i forbindelse med optagelserne til "Rose" i november.

Som instruktør i USA har han blandt andet været med til at lave filmene "Flatliners" og "Dead Man Down". Han har også lavet tv-serier som "Mr. Robot" og "Game of Silence".

Hans arbejde er flere gange blevet belønnet med store filmpriser. "Fukssvansen" fra 2001 vandt to Robert-priser og én Bodil.

"Drømmen" høstede en Krystalbjørn ved Berlinalen i 2006 og yderligere 26 internationale priser.

Det var dog med filmen "Mænd der hader kvinder", at Arden Oplev for alvor slog sit navn fast internationalt. Filmen vandt den britiske filmpris Bafta for "Bedste ikke-engelsksprogede film" i 2011.