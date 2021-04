Filminstruktøren der ville i kommunalpolitik

Den mente skuespiller og filminstruktør Tomas Villum Jensen, at han kunne give, og derfor stillede han op til kommunalvalget i 2017 for Liberal Alliance.

Men som den syvende kandidat på opstillingslisten og med 15 personlige stemmer rakte det ikke til en plads i byrådet.

Det var især et manglende vejbump på Kellerisvej i Humlebæk, hvor han bor med sin familie, der fik ham til at stille op til kommunalvalget. I mange år havde han kæmpet for at få hastigheden dæmpet på vejen.

Og det er ikke den eneste gang, at filminstruktøren, der mandag 12. april fylder 50 år, har forsøgt at ændre noget.

I december åbnede han med sin hustru et privat coronatestcenter i deres egen baghave.

De mente, at ventetiden på test var for lang.

- Vi tog fat i en god ven, der er læge, og spurgte, hvad fanden vi kunne gøre. Og det lykkedes os sammen med ham at skaffe nogle test, og så har vi to lægestuderende, der hjælper, fortalte Tomas Villum Jensen til B.T. i december.

Det kostede 350 kroner at få taget en test op til juleaften i baghaven. Tomas Villum Jensen understregede dog dengang, at det ikke var for at tjene penge.

Men at der var en del udgifter forbundet med at få tilladelse til at oprette det private testcenter.

Karrieren for Tomas Villum Jensen har dog mest stået på skuespil og film. Han begyndte som skuespiller i filmen "Drengene fra Sankt Petri" (1991). Siden har han medvirket i flere end 20 film.

Instruktørdebuten kom med den Oscar-nominerede kortfilm "Ernst & Lyset", som han instruerede sammen med Anders Thomas Jensen.

Gennembruddet som spillefilmsinstruktør fik han med filmen "Kærlighed ved første hik" (1999) baseret på Dennis Jürgensens populære roman af samme navn fra 1981.

Han har også instrueret "Min søsters børn" (2001) og efterfølgeren "Min søsters børn i sneen" (2002).

Senere har han blandt andet instrueret filmene "Solkongen" (2005) og "Player" (2013). De seneste år har han lavet flere programserier.

Blandt andet lavede han i 2020 en programserie om en 170 kilometer lang kanotur på otte dage.

Privat er Tomas Villum Jensen gift med sangerinden Maria Montell, der i en periode i 1990'erne var kæreste med kronprins Frederik.

Sammen har parret børnene Villum, Smilla og Lily.