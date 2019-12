Filminstruktør med Astrid Lindgren som idol

Og her modtog den danske instruktør såvel prisen for bedste debutantfilm som juryens store pris, Sølvbjørnen, for filmen. Den blev til på et meget lille budget, men blev senere hædret med flere andre priser.

Pernille Fischer Christensen kom til verden juleaftensdag i 1969 og fylder således 50 år den 24. december.

Hendes anden spillefilm var "Dansen" fra 2007. I 2010 tog Pernille Fischer Christensen atter hjem fra Berlin med en pris, nemlig anmeldernes pris for spillefilmen "En familie".

Tidligere i år præsenterede hun i Berlin filmen "Unge Astrid" om sit erklærede idol, den svenske forfatter Astrid Lindgren, mor til Pippi Langstrømpe og Brødrene Løvehjerte.

- Astrid Lindgren er den kunstner, der har betydet mest for mig. Så meget, at jeg har lavet en film om hende, fastslog hun.

Pernille Fischer Christensen beskriver sig selv som en fri fugl, der ikke kan leve et 9-16-liv.

- Jeg er en knokler, men kan ikke have, at nogen sidder på nakken af mig og konstant skal vide, hvad jeg foretager mig, sagde instruktøren i februar i et interview i magasinet LIV.

- Jeg bryder mig egentlig ikke om at være offentlig overhovedet. Det er jeg alt for, ja, privat til.

- Jeg er ikke et Facebook-menneske eller typen, der trækker ilt gennem at lægge mit privatliv op på diverse sociale medier og at like eller dislike alting i en uendelighed, tilføjede hun.

Pernille Fischer Christensen danner par med forfatteren, dramatikeren og tegneren Kim Fupz Aakeson, som hun har en datter med. Hun har tillige en søn fra et tidligere forhold.