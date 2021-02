Filmfotografen der erobrede Hollywood

For sit arbejde på "House of Cards" fik den danske filmfotograf Eigil Bryld i 2013 en Emmy Award, der er tv's svar på en Oscar.

Han har arbejdet på store produktioner som Netflix-serien "House of Cards" med Kevin Spacey i hovedrollen og filmen "In Bruges" med Colin Farrell.

Typisk laver han en til to film om året, men ikke under coronaen.

- Det har været et meget sløvt år, siger Eigil Bryld, der lørdag den 27. februar fylder 50 år.

Men tingene går forhåbentligt snart den rigtige vej. Folk har set alt, hvad der er at se på streamingtjenesterne. Og Netflix og de andre tjenester er kommet rigtig godt igennem coronapandemien.

- Der mangler virkelig indhold, så jeg tror, der bliver rigtig travlt, siger Eigil Bryld om den kommende tid.

Og selv er han da også på vej i gang igen.

- Jeg er på vej til Serbien for at filme en actionkomedie, men det er ret nyt, så mere kan jeg ikke afsløre, siger han.

Han var i gang med filmen "Deep Water" - en psykologisk thriller med Ben Affleck i hovedrollen - da corona satte en stopper for alt. Men han regner med, at den kommer ud til sommer eller i efteråret.

Eigil Bryld startede karrieren med den danske film "Den attende" fra 1996. Den handler om urolighederne efter folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen om de fire danske EU-forbehold den 18. maj 1993.

- Den film er jeg rigtig stolt af, men det er nok også min mindst sete film, siger han.

"In Bruges" er han også rigtig glad for, for den åbnede nogle døre og gjorde, at han kom til at arbejde sammen med den amerikanske instruktør Barry Levinson.

Ud af det samarbejde kom filmene "You Don't Know Jack" med Al Pacino om den amerikanske læge Jack Kevorkian, der blev kaldt Doktor Død, fordi han assisterede folk med at dø.

Og "The Wizard of Lies" med Robert De Niro om Wall Street-svindleren Bernie Madoff, der svindlede for flere milliarder dollar og blev idømt 150 års fængsel.

Eigil Bryld boede i mange år i Brooklyn i New York. Men han og familien flyttede hjem til Danmark før coronaen.

- Vi flyttede hjem til Danmark, lige inden pandemien brød ud. Det var vist godt, for New York har været virkelig hårdt ramt, siger han.

Coronapandemien kommer selvfølgelig også til at påvirke fejringen af de 50 år. Og det bliver ikke en stor fest, forklarer han.

- Det bliver ikke det store. Jeg skal spise en middag med en lille del af min københavnske familie, faktisk mest min svigerfamilie, siger han.

Eigil Bryld er gift med den danske digter og forfatter Naja Marie Aidt. Sammen har parret en søn.