Filmens frankofile femme fatale

"The Look" er hun blevet kaldt med forførerblikket under de tunge øjenlåg og en power med samme volt som andre franske filmdivaer som Catherine Deneuve.

Rampling har da også levet i Frankrig i de sidste 40 år som inkarneret parisienne. Mestendels har hun forsaget Hollywood, hvor hun ikke følte sig hjemme.

Hun kom ind i filmbranchen i en tidlig ungdom som model og stilikon i swinging Londons vilde 60'ere.

Men søsterens selvmord, da hun selv blot var 20 år, fik hende til at søge mod mørkere og mere kunstneriske film.

Blandt andet vakte hendes rolle i filmen "Natportieren" som en tidligere kz-fange, der har en sadomasochistisk affære med en nazistisk bøddel, opsigt og furore.

Hun har ofte pointeret, at det ikke interesserer hende at underholde. Men at hun vælger sine roller også for at overskride sine egne grænser. Og gentagelser er no go, fordi hun let keder sig.

Selv er hun særlig stolt af film som "Under Sandet", som hun lavede i 2000 med instruktøren François Ozon. De gentog samarbejdet tre år senere med "Swimming Pool".

Ozon er blot en af flere, der har haft Charlotte Rampling som sin muse. Det samme gælder designeren Yves Saint-Laurent og fotografen Helmut Newton.

Hendes mange kunstneriske og udfordrende roller har sikret Rampling en lang stribe af priser og nomineringer.

I 2016 var hun også indstillet til en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for det mesterlige kærlighedsdrama "45 år".

Men midt i den daværende højspændte debat om manglen på sorte nominerede fik Rampling i et interview eksplosivt kaldt debatten for racistisk over for hvide nominerede. Og detonerede et ramaskrig. Rampling fik ikke den gyldne statuette det år.

Rampling har flere gange medvirket i danske produktioner såsom Lars von Triers "Melancholia", Bille Augusts "Nattog til Lissabon" og senest den kritiserede serie "DNA" med Anders W. Berthelsen i hovedrollen.

Hun udgjorde i knap 20 år et powerpar sammen med den franske elektrokomponist Jean-Michel Jarre.

Siden var hun i 17 år forlovet med journalist og forretningsmand Jean-Noël Tassez, der døde i 2015. Hun har to sønner og en steddatter.