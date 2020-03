Filippinerne valgte "Duterte Harry"

Davao på den filippinske ø Mindanao var engang kendt som et paradis for kriminelle.

Davao var ifølge avisen Financial Times kendt som "Drabsbyen".

Og Duterte blev valgt på et løfte om at rydde op. Han holdt ord.

Han forvandlede forbrydernes paradis til et af de mest sikre og fredelige steder i det sydøstlige Asien.

Det skete ikke med blomster eller ved at vende den anden kind til.

Han indførte udgangsforbud for unge, forbud mod at sælge alkohol i særlige tidsrum, forud mod at ryge offentligt, forbud mod offentlig støj.

Det var den pæne side af de nye tider.

For et meget højt antal kriminelle blev fundet dræbt. Ofte dræbt af to-tre mænd på motorcykler.

Menneskeretsaktivister siger, at 1000-1400 mennesker blev dræbt af myndighederne under Duterte uden rettergang.

Men der blev ro, og de lokale døbte ham "Duterte Harry" efter Clint Eastwoods filmfigur Dirty Harry, der rydder op i San Francisco.

Dutertes metoder blev ikke standset, og han er i gang endnu, selv om han ikke er en ung mand mere.

Den 28. marts fylder han 75, og nu opererer han i hele Filippinerne.

I 2016 vandt han præsidentvalget i en alder af 71 år. Han lovede vælgerne at slå hårdt ned på narko og anden kriminalitet.

Hans voldelige politipatruljer har taget hårdt fat, specielt i de første præsidentår. BBC fortæller, at tusindvis af mennesker er blevet dræbt af patruljer uden rettergang.

Duterte sagde for et par år siden, at der var tre millioner narkomaner i Filippinerne, og han ville være glad for at dræbe dem alle.

Reuters skriver, at da det gik hårdest til, blev der dræbt fire mennesker om dagen.

Han nyder stadig opbakning, men hans facon vækker kritik i udlandet - ikke kun blandt menneskerettighedsorganisationer.

Han kaldte engang USA's tidligere præsident Barack Obama "søn af en tæve", og så aflyste Obama et møde med Duterte.

Han har kaldt paven det samme.

Derimod ser det ud til, at han har det bedre med USA's nuværende præsident, Donald Trump, som Duterte også blev sammenlignet med i den filippinske valgkamp i 2016.

En politiker, der går imod strømmen og de rigtige meninger.

Trump sagde i februar i år, at han har "et rigtig godt forhold" til Duterte, selv om Duterte har ophævet den såkaldte VFA-aftale, der afstikker rammerne for amerikanske soldaters tilstedeværelse i Filippinerne.

Duterte, der er uddannet advokat, har været gift to gange og har fire børn. Hans ældste datter, Sara, er i øvrigt nu borgmester i Davao.