Fik guld og knæskade med hjem fra VM

Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse, da han i januar i år var med til at løfte pokalen som tegn på, at det danske herrehåndboldlandshold var blevet verdensmester for første gang i historien.

Men ud over guldmedaljen fik venstrefløjen også en anden ting med hjem fra slutrunden.

En alvorlig knæskade under VM betød nemlig, at Mortensen måtte igennem en operation og et langt genoptræningsforløb, der har holdt ham uden for håndboldbanen siden januar.

Og i sidste uge var venstrefløjen heller ikke at finde på den bruttoliste af spillere, landstræner Nikolaj Jacobsen kan vælge mellem til EM i januar.

Optur og nedtur. Generelt meget kendetegnende for Casper U. Mortensens håndboldliv.

- Den modstand, der har været på vejen, har gjort mig mentalt stærk både som spiller og som menneske.

- Når man står i det, er det ikke så fedt, men jeg har fået noget konstruktivt ud af det og har opnået alt det i min karriere, jeg havde sat mig som målsætning, siger Mortensen.

Karrieren startede på Frederiksberg og førte ham til flere af de helt store danske klubber.

I 2012 havnede han i Bjerringbro-Silkeborg, hvor han scorede mål på stribe og fik debut i Champions League. Men efter to sæsoner valgte klubben i stedet at satse på en anden fløjspiller, og Mortensen søgte væk.

Det blev til et kort ophold i Sønderjyske, inden dørene ud til Europa åbnede sig.

Første ophold i HSV Hamburg blev dog en kort fornøjelse, da klubben gik konkurs, kort efter at Mortensen var startet.

- Det er nok noget af det, der har gjort mest ondt. Udlandsdrømmen brast sammen efter et halvt år. Men det var også det, der førte mig videre, siger han.

I stedet gik turen til TSV Hannover-Burgdorf, hvor den danske fløj blev topscorer i Bundesligaen, inden Casper U. Mortensen i 2018 blev præsenteret som ny spiller i den spanske storklub FC Barcelona.

Han blev sidste år kåret til årets spiller i Europa, og Mortensen er lige der, hvor han altid har drømt om at være.

- Jeg var på studietur i gymnasiet til Barcelona, hvor vi så en af holdets træninger, og jeg tænkte, at det ville være drømmen at nå dertil, så det betyder meget for mig, for jeg har kæmpet for det hele min karriere, siger han.

I den rød-hvide trøje fik fløjspilleren debut i 2013 og har været en stor del af holdet siden.

Privat er han gift med TV2's håndboldjournalist Stine Bjerre Mortensen, som han bor sammen med i Barcelona.