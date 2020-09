Festgæster affyrede nødblus - udløste redningsaktion

Flere nødblus blev lørdag aften affyret over Vejle Fjord.

De røde varselsblus fik politiet og Forsvarskommandoen til at iværksætte en større eftersøgning ved og på fjorden med politipatruljer og redningshelikopter.

Det viste sig dog, at ingen personer var i nød på fjorden - raketterne blev affyret for sjov af deltagere ved en privat fest i Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV Syd.

Nødblussene blev affyret fra en redningsflåde. Ejeren af flåden - en 39-årig mand - er blevet sigtet for unødigt at have tilkaldt hjælp, og det kan føre til bødestraf eller fængsel i op til tre måneder.

- Vi ser på det med meget stor alvor, at man unødigt har tilkaldt redningshelikopteren, der skal redde liv og mennesker. Det kunne have bragt andre i fare.

- Samtidig er det heller ikke helt billigt at sende sådan en stor helikopter på vingerne, siger vagtchef Jørn Bystrup lørdag morgen til TV Syd.

Af gode grunde fandt politiets patruljer og Forsvarets redningshelikopter ingen personer i havsnød på Vejle Fjord.

Da politiet fik mistanke om, at der var tale om falske faresignaler, begyndte patruljer at lede på land efter det sted, hvorfra raketterne var opsendt.

Omkring klokken 23 lokaliserede en hundepatrulje en fest på Vindingvej, hvor betjente fandt beviser for de affyrede nødblus.

Søndag morgen er der én sigtet. Men det er muligt, at flere af festdeltagerne vil blive sigtet i sagen.

- Det undersøger vi i øjeblikket. Den 39-årige er som ejer ansvarlig. Men han siger til os, at der var flere med til det, så det kan komme på tale, at flere bliver sigtet, siger vagtchef Jørn Bystrup.