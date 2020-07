Festcampingplads Skyland Beach Camp lukker

Politiet har fredag formiddag rådet arrangørerne bag til straks at lukke, fordi det anser arrangementet for at være i strid med forsamlingsforbuddet.

I begyndelsen lød det dog fra Skyland Beach Camp, at man overvejede at trodse politiets henstilling og fortsætte festen.

Men nu har Skyland Beach Camp altså besluttet at følge politiets råd, fortæller medstifter Bjørn Pedersen.

- Vi synes, det er ærgerligt, hvis der skal komme en shitstorm mod Skyland, når vi nu gør det så godt og har så fint et produkt, siger Bjørn Pedersen.

- Der har været tårer. Folk er jo kede af det. Vores personale har grædt, fordi har været så fedt at være i gang. Derfor er det med store følelser, at man lukker ned.

De gæster, der har været på campingpladsen i uge 27, er taget hjem fredag. Næste hold skulle være kommet på søndag.

- Det vil sige, at jeg nu skal skrive til alle dem, at vi aflyser deres ferie på grund af, at der er gået politik i den.

Bjørn Pedersen ved endnu ikke, om de unge, som nu alligevel ikke kan komme til Skyland Beach Camp, kan få deres penge tilbage.

- Det ville jo være det bedste, men vi har jo også brugt rigtig mange penge, i og med at vi er i gang. Nu må vi se, om vi kan få noget kompensation, ellers må vi i værste tilfælde gøre sådan, at billetten i stedet gælder til Skyland 2021.

- Det har jeg slet ikke noget overblik over endnu, men jeg ved bare, at jeg har købt meget ind for at lave den fedeste camp.

Politiet vurderede i første omgang, at campen kunne holdes, fordi den foregik på et stort område i Øster Hurup.

Men efter at patruljer løbende har været til stede på campen, mente politiet altså, at arrangement var i strid med forsamlingsforbuddet.

I øjeblikket er der forbud mod arrangementer med over 50 personer.