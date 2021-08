Syv procent af smittetilfælde i uge 30 var personer, der var vendt hjem til Danmark fra Tyrkiet inden for de seneste 14 dage, skriver Statens Serum Institut. (Arkivfoto)

Ferierejsende tager fortsat smitte hjem fra udlandet

30 procent af de coronasmittede i forrige uge havde været ude at rejse inden for de seneste 14 dage.

En stor del af de coronasmittede forrige uge var personer, der vendte hjem til Danmark fra ferie i udlandet.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en meddelelse.

30 procent af smittetilfældene i Danmark i uge 30 var danskere, der havde været på udlandsrejse inden for de seneste 14 dage.

Syv procent af smittetilfældene i uge 30 var personer, der havde været i Tyrkiet inden for 14 dage.

Dermed har Tyrkiet overhalet Spanien som den feriedestination, hvor flest er kommet hjem til Danmark med coronasmitte.

- Vi kan se, at der er flere, der kommer hjem fra Tyrkiet med smitte, og det er selvfølgelig et problem, siger Frej Jackson, der er fungerende chef for Borgerservice ved Udenrigsministeriet.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at sker det, så skal man i isolation i Tyrkiet, og man skal selv betale for det, siger han.

Udenrigsministeriet har ikke tal for, hvor mange danskere, der sidder i karantæne i Tyrkiet, men Frej Jackson fortæller, at der jævnligt er danskere, der ringer med besked om, at de er blevet smittede og skal i karantæne.

Borgerservice håber dog, at tendensen vender, når sommerferien går på hæld i løbet af august.

Hvis man er blevet smittet på en rejse, risikerer man at smitte andre, når man vender hjem, advarer SSI.

- Vi råder derfor rejsende fra Tyrkiet til at være særligt opmærksomme på risikoen for smitte og til eventuelt at blive testet, før de sætter sig ind i flyet, hvis de er i tvivl om, hvorvidt de kan være blevet smittet, siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge hos SSI, i meddelelsen.

Tyrkiet er orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning, og det betyder, at ikke-nødvendige rejser frarådes for ikkevaccinerede.

- Hvis man ikke er vaccineret, så fraråder vi, at man rejser til Tyrkiet. Hvis man alligevel rejser som ikkevaccineret, så skal man være opmærksom på, at der gælder krav om test og isolation, når man kommer hjem fra Tyrkiet, siger Frej Jackson fra Borgerservice.